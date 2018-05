Basel - Es ist kein Investorentag, wie man ihn sonst von Novartis kennt. Abgesehen davon, dass der Pharmakonzern am Morgen zunächst personelle Konsequenzen aus der Verstrickung mit dem US-Anwalt Michael Cohen von Essential Consultants zog, zeigt sich auch der seit Februar amtierende CEO Vasant Narasimhan bemüht, das Vertrauen in das Unternehmen nach der Cohen-Affäre und den jüngsten Negativschlagzeilen wie den Korruptionsvorwürfen in Griechenland zurückzugewinnen.

Sehr deutlich macht der Manager, dass Werte und Anstand für ihn selbst und sein jetziges Management-Team oberste Priorität haben. Auslöser für diese neuen Töne ist vor allem die vergangene Woche aufgekochte Affäre um die Verwicklung des Pharmakonzerns mit dem Anwalt von US-Präsident Donald Trump. "Wir haben uns auf eine Reise begeben, um das Vertrauen der Gesellschaft und des Marktes in uns und unsere Werte zurückzugewinnen", betonte Narasimhan mehrfach während einer Präsentation vor Analysten und Investoren am Mittwoch.

Leiter der Rechtsabteilung tritt ab

Die Fakten: Am Morgen hat Felix Ehrat, Leiter der Rechtsabteilung und Mitglied der Geschäftsleitung, seinen Rücktritt per 1. Juni 2018 angekündigt. Er ziehe damit Konsequenzen aus der Tatsache, dass er den Vertrag mit unterzeichnet habe. Gegenüber Reuters hat sich auch der seinerzeit amtierende Novartis-Chef Joe Jimenez geäussert. Man habe den Vertrag im Vorfeld nicht ausreichend geprüft. Gleichzeitig machte das jetzt amtierende Novartis-Management während der Investoren-Veranstaltung deutlich, dass der Verwaltungsrat nichts über den Vertrag mit dem US-Anwalt Cohen wusste.

Wie vergangene Woche bekannt geworden war, hatte Novartis im ...

