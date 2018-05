ROUNDUP/Reaktion auf Kritik: Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef erwägt Rückzug

FRANKFURT - Nach dem Krisenjahr 2017 deutet sich bei der Deutschen Börse auch an der Aufsichtsratsspitze ein Neuanfang an. "Ich möchte mir ... persönlich vorbehalten, einen Übergang im Vorsitz des Aufsichtsrates im Laufe der neuen Wahlperiode vorzubereiten", sagte der in die Kritik geratene Chefkontrolleur Joachim Faber bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Frankfurt. "Ein Zeitpunkt hierfür ist heute noch nicht absehbar." Die Aktionäre dürften davon ausgehen, dass er nicht darauf dringen werde, "die gesamte Wahlperiode durchzustehen", sagte Faber. Er führt den Aufsichtsrat seit Mitte 2012 und bewarb sich bei den Aktionären um eine dritte dreijährige Amtszeit.

ROUNDUP: Maschinenbauer Dürr will nach mauem Jahresbeginn zulegen

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr will nach einem schwächeren Jahresauftakt im restlichen Jahr wieder Boden gutmachen. Im ersten Quartal belastete weiter die Schwäche der Sparte für Lackieranlagen, aber auch die zuletzt gut laufenden Maschinen für die Holz- und Möbelverarbeitung sorgten nicht für Schwung. Zudem belasteten Währungseffekte wegen des starken Euro.

ROUNDUP: Kering vollzieht Trennung von Puma - Börse frohlockt

PARIS/HERZOGENAURACH - Puma -Großaktionär Kering hat den Sportartikelhersteller in die Freiheit entlassen. Am Mittwoch wurde der bereits Anfang des Jahres angekündigte Teilausstieg des französischen Luxuskonzerns bei dem fränkischen Unternehmen wirksam. Die Puma-Aktie schickt das auf den höchsten Stand in der mehr als als 30-jährigen Börsengeschichte des deutschen Sportartikelherstellers. Auch die Papiere von Konkurrent Adidas profitierten von der guten Stimmung und wurden mit nach oben katapultiert.

ROUNDUP: Autozulieferer Leoni verdient mehr - Aktie legt zu

NÜRNBERG - Der Kabelspezialist Leoni hat im ersten Quartal dank eines kräftigen Wachstums rund ein Fünftel mehr Gewinn erzielt als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich verdiente der Auto- und Industriezulieferer 43,6 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Auch die Auftragseingänge zeigen bei Leoni in die richtige Richtung, und die Aktie gewann bis zum Mittag an Wert.

ROUNDUP: Zahldienstleister Wirecard verdient weiter gut am Online-Shopping

ASCHHEIM/MÜNCHEN - Der aufs Bezahlen im Internet spezialisierte Dienstleister Wirecard kann weiter auf die ungebrochene Shoppinglust im Netz setzen. Das TecDax -Schwergewicht startete auch ins neue Jahr mit einem kräftigen Gewinnplus. "Digitalisierung steht in vielen Branchen erst ganz am Anfang und nimmt weltweit an Geschwindigkeit zu", sagte Vorstandschef Markus Braun am Mittwoch in Aschheim bei München.

GESAMT-ROUNDUP 2: Gabriel soll in Verwaltungsrat von Siemens/Alstom einziehen

BERLIN/PARIS - Der frühere Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel soll in den Verwaltungsrat des neuen Zug-Konzerns von Siemens und des französischen Unternehmens Alstom einziehen. Er habe die Bundesregierung umfassend über seine geplante Berufung informiert, teilte Gabriel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. "Selbstverständlich halte ich mich strikt an die in der letzten Legislaturperiode neu geschaffenen gesetzlichen Vorgaben für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung".

Kreise: AstraZeneca erwägt Verkauf der US-Rechte an Cholesterin-Senker Crestor

LONDON - Der britische Pharmakonzern Astrazeneca erwägt offenbar den Verkauf der US-Rechte für seinen wichtigen Blockbuster, den Cholesterinsenker Crestor. Der Wert der Rechte für den US-Markt, wo Crestor erst kürzlich seinen Patentschutz verloren hat, könnte bei mehr als einer Milliarde US-Dollar liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

ROUNDUP: Novartis verspricht weiteres Wachstum - Chefjurist tritt zurück

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis sieht sich dank einer gut gefüllten Pipeline mit bis zu zehn möglichen Blockbustern auf gutem Weg für weiteres Wachstum. Auch an größeren Übernahmen hat das Unternehmen aus Basel derzeit keinen Bedarf, wie Novartis-Finanzchef Harry Kirsch am Mittwoch auf dem Investorentag des Unternehmens erklärte. Unterdessen zieht der Konzern wegen der Verstrickungen mit der Beratungsfirma von Trump-Anwalt Michael Cohen personelle Konsequenzen. An der Schweizer Börse lag die Novartis-Aktie zuletzt leicht im Minus.

ROUNDUP: Chemie-Industrie nach starkem Start optimistisch für 2018

FRANKFURT - Nach einem starken Start blickt die Chemie-Industrie weiter optimistisch auf das Jahr 2018. Zwar hätten sich die politischen Unsicherheiten um globale Handelskonflikte, die unklaren Brexit-Verhandlungen und die Krisenherde in Nahost vergrößert, räumte der Branchenverband VCI am Mittwoch in Frankfurt ein.

-ROUNDUP: MAN-Chef vermeidet Bekenntnis zur Maschinenbausparte

-Studie: Viele Stadtwerke hoch verschuldet

-BMW will nach Rekordjahr beim Gewinn nicht wieder zurückstecken

-'Spiegel Online'-Geschäftsführer Doub scheidet aus

-Bundesnetzagentur ordnet Versteigerung von 5G-Frequenzen an

-Bund nimmt mit Deutscher Pfandbriefbank 287 Millionen Euro ein

-Vorwerk kämpft gegen gesunkene Umsätze bei Thermomix und Kobold

-Facebook löschte 1,3 Milliarden gefälschte Accounts in sechs Monaten

-Tiergesundheitsunternehmen Zoetis will Diagnostik-Spezialist Abaxis kaufen

-ARD-Vorsitzender Wilhelm: Unabhängigkeit hängt auch an Finanzierung

-Otto Group unterwegs zum 17-Milliarden-Ziel - Gewinne steigen

-Twitter probiert neue Vorgehensweise gegen Störenfriede aus

-ROUNDUP: Rekord-Auftragsbestand am Bau - Umsatzprognose erhöht

-Richemont lanciert Uhrenmarke für junge Käuferschaft

-Generationswechsel bei VW-Holding Porsche SE schreitet voran

-Merkel für Anbindung von Gesundheitsdaten an 'Bürgerportal'

-Bundeskartellamt bewilligt Übernahme des 'Bonner General-Anzeigers'

-Wieder Streik bei Amazon angekündigt

-Lufthansa erringt am EU-Gericht Teilerfolg gegen Wettbewerbshüter

-Voßhoff verteidigt neue EU-Datenschutz-Grundverordnung gegen Kritik

-Meilenstein für Münchener Start-up: Flixbus startet US-Expansion

-Kreise: Softbank-Gründer plant weiteren Mega-Technik-Investmentfonds

-Streit zwischen Prevent und Daimler geht vor Gericht weiter

-Südzucker-Tochter Cropenergies erwartet weniger Gewinn - Dividende gekappt

-MAN-Chef wirft Bundesregierung falsche Förderpolitik vor

-Deutsche Euroshop legt dank Zukäufen und niedrigen Zinsen weiter zu

-Versicherer: Auch wir werden wohl künftig Dashcam-Aufnahmen nutzen

-HSBC und Royal Bank of Scotland wollen Saudi-Arabien-Geschäft bündeln

-ROUNDUP: Umweltschützer: Zustand der Gewässer in Deutschland ist alarmierend

-ROUNDUP: Gerechtes Finanzierungsmodell? - Rundfunkbeitrag auf dem Prüfstand

-Musikalische Trends: Forscher auf der Suche nach der Hitformel

-ROUNDUP: EU-Gericht weist Netflix-Klage gegen deutsche Filmförderung ab

-Novartis-Chefjurist zieht Konsequenzen aus Vertrag mit Trump-Anwalt und geht

-Hauptgutachter: Baufehler löste Kölner Archiveinsturz aus

-Abmahnungen für versteckte Strompreis-Erhöhungen

-BMW fährt in Shanghai autonom

-Umstrittene Netflix-Serie 'Tote Mädchen lügen nicht' kommt zurück

-Warren Buffett wettet auf Teva und Bayer-Monsanto-Deal

-Generalbundesanwalt ermittelt nach Cyberangriff auf EnBW-Tochter

-Credit Suisse geht Partnerschaft mit Risikokapital-Fund in Israel ein

-Bejubelte Premiere für neuen 'Star Wars'-Film in Cannes

-O2: Software-Fehler war Grund für Mobilfunk-Störung

-Roche erhält Zulassung in Taiwan für Alecensa bei ALK-Lungenkrebs°

