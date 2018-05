Fast die Hälfte der Strom., Gas- und Wasser-Versorger ist hoch verschuldet. Schuld sind defizitäre Sparten und hohe Investitionen in erneuerbare Energien und Digitalisierung.

Trotz der guten Konjunktur und hoher Steuereinnahmen stehen viele Stadtwerke in Großstädten laut einer Studie finanziell schlecht da. Unter 91 untersuchten kommunalen Konzernen in Deutschland sei fast die Hälfte (44 Prozent) hoch verschuldet, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Beratungsgesellschaft KPMG. Andere könnten nur schwer fällige Zinsen für Kredite stemmen oder verfügten ...

