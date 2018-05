Die Partei hat einen EEG-Änderungsentwurf vorgelegt, nachdem 1500 Megawatt Windenergie- und 800 Megawatt Photovoltaik-Leistung zusätzlich in diesem Jahr ausgeschrieben werden sollen. Damit soll der von den Grünen erwartete Einbruch beim Windkraftzubau in den kommenden zwei Jahren abgefedert werden. Zudem wird eine Erhöhung die jährlichen Ausschreibungsvolumina ab 2019 verlangt. Bündnis 90/Die Grünen haben einen Änderungsentwurf zum EEG für die Erhöhung der Ausbaumengen für Windenergie an Land und Photovoltaik vorgelegt. Er sei eine Reaktion auf die Umstellung der Förderung erneuerbarer Energien ...

