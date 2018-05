Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: W&L Wohnen und Leben AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung W&L Wohnen und Leben AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2018 in Bad Soden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-05-16 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. W&L Wohnen und Leben AG Bad Soden am Taunus Einladung zur Hauptversammlung Sehr geehrte Aktionäre, hiermit erhalten Sie meine Einladung zur 1. Hauptversammlung am 14.06.2018 ORT: Zum Quellenpark 29 in 65812 Bad Soden ZEIT: 15.00 Uhr c.t. *TAGESORDNUNG:* *Top. 1* *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017* *Top. 2* *Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. *Top. 3* *Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. *Top. 4* *Sonstiges* Mit freundlichen Grüßen 14.05.2018 _Christoph Straube Vorstand_ 2018-05-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: W&L Wohnen und Leben AG Zum Quellenpark 29 65812 Bad Soden Deutschland E-Mail: c.straube@wohnen-leben-gmbh.de Internet: https://www.wohnen-und-leben.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686707 2018-05-16

