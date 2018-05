=== 00:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Homer Jones Memorial Lecture, St. Louis *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 9 Monate, Einbeck 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 DK/A.P. Moeller - Maersk A/S, Ergebnis 1Q, Kopenhagen *** 08:15 EU/Westbalkan-Gipfel, 14:00 PK, Sofia 08:15 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Klage gegen Beschränkungen für den Einsatz von drei Pestizid-Wirkstoffen aus der Gruppe der Neonicotoiden, Luxemburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Fortsetzung der Verhandlung in Sachen "Rundfunkbeitrag" (seit 16.5.), Karlsruhe *** 10:00 DE/SAP SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Bonn 10:00 DE/BMW AG, HV, München 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV, Frankfurt 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim 10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Morphosys AG, HV, München 10:00 DE/LEG Immobilien AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Freenet AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede beim Unternehmerforum des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Berlin 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Mitgliederversammlung des Mittelstandsverbundes, Berlin 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tag der Deutschen Bauindustrie, u.a. Rede von Bundesbauminister Seehofer (11:30), Berlin *** 12:30 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville 12:30 EU/EZB-Vizepräsident Constancio, Schlussbemerkungen bei einem Kolloquium zum Ablauf seiner Amtszeit, Frankfurt *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: +20,5 zuvor: +23,2 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:45 US/Fed, Teilnahme von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einer Sitzung der Minnesota Housing Finance Agency, St.Paul *** 17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q, Paris 19:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Handelskammer von Richardson *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom ===

