Katipult nimmt Qatar Development Bank in seine wachsende Kundenliste auf

Vancouver, British Columbia - 15. Mai 2018 - Katipult Technology Corp. (TSXV:FUND - Frankfurt: K10) (Katipult oder das Unternehmen), ein führendes und preisgekröntes Fintech-Dienstleistungsunternehmen freut sich, die Aufnahme der Qatar Development Bank (QDB) als neuesten Kunden für die Implementierung seiner Software in die Prozessabläufe des Instituts bekanntgeben zu können.

Als hundertprozentiges staatliches Finanzinstitut, das in lokale Industrien investiert und diese entwickelt, suchte QDB nach einer innovativen Lösung, um eine Kultur der Business Angels zu fördern, die in Katar investiert, um das unternehmerische Ökosystem zu unterstützen. Ziel war die Bereitstellung einer informativen, verantwortungsvollen und zugänglichen Plattform, die regulatorische Aspekte kontrolliert und Investoren und Unternehmer zur Teilnahme ermutigt. Die White-Label-Crowdfunding-Software von Katipult wurde als beste Lösung für die Anforderungen von QDB gewählt.

Wir erweitern unsere Kundenliste ständig mit großartigen Unternehmen und freuen uns, mit QDB zusammenarbeiten zu können, um ihre Vision mit unserer Technologie auf den Markt zu bringen, sagt Brock Murray, CEO bei Katipult. Neben der finanziellen Unterstützung der lokalen KMU ist die beratende Unterstützung und Leitung für das Wachstum und die Expansion ihrer Aktivitäten von größter Bedeutung. Die MENA-Region bietet große Wachstumschancen und wir freuen uns, unsere Präsenz durch die Aufnahme von QDB zu erweitern, nachdem im April zwei neue Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekündigt wurden.

Herr Murray fährt fort, Wir stehen weiterhin einer wachsenden Nachfrage für eine Lösung gegenüber, die in der Lage ist, den Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden, privates Kapital in Ländern auf der ganzen Welt aufzunehmen. Während die Erfüllung gesetzlicher Auflagen den Prozess mühsam werden lassen kann, haben wir mit der Entwicklung unseres Produkts den Kunden die einfache Implementierung einer Lösung ermöglicht.

Über Qatar Development Bank

Die Qatar Development Bank ist ein Finanzinstitut, das sich vollständig im Besitz der Regierung von Qatar befindet. Das Ziel von QDB ist es, die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Katar zu investieren und lokale Industrien zu entwickeln. Die Strategie steht im Einklang mit der Qatar National Vision 2030 für die Förderung und Vereinfachung der Entwicklung und des Wachstums der KMU auf Core-Business-Ebene mit langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen für die Menschen in Qatar. Die Mission von QDB besteht insbesondere darin, katarische Unternehmer und Innovatoren zu entwickeln und zu fördern, die zur Diversifizierung der katarischen Wirtschaft durch erfolgreiche kleine und mittlere Unternehmen beitragen, die in der Lage sind, auf globalen Märkten zu konkurrieren.

Über Katipult

Katipult (www.katipult.com) ist ein finanztechnisches (FinTech) Unternehmen, das eigenentwickelte, cloud-basierte Software-Infrastruktur auf White Label-Basis anbietet und Kundenfirmen ermöglicht, ihre eigene Investitionsplattform über zahlreiche Vertriebskanäle - einschließlich WEB, Mobile und soziale Medien zu entwickeln, einzurichten und zu betreiben. Unternehmen, die sich der Katipult-Plattform bedienen, sind in mehr als 20 regulatorischen Gebieten tätig und können auf diese Weise in den Bereichen Aktien, Anleihen und Immobilien die Netzwerke der Investoren vergrößern, die Investoren auf effiziente Weise leiten und die Verwaltung der Handelsflüsse rationalisieren.

Die Börse und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Offenlegungen in dieser Mitteilung, einschließlich der Aussagen in Bezug auf Wachstumschancen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Bei der Darlegung dieser zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Vermutungen zugrundegelegt, die auf den aktuellen Meinungen des Unternehmens basieren wie auch auf Informationen, die dem Unternehmen aktuell zur Verfügung stehen, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen in der Lage ist, neue Kunden zu akquirieren. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen aufgrund der derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, kann sich herausstellen, dass diese inkorrekt sind und die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung einigen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse stark von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Diese Risikofaktoren können unter anderem beinhalten, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein kann, neue Kunden zu akquirieren und seine Technologie erfolgreich zu implementieren. Die Leser werden davor gewarnt, auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

