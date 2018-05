Die Angebote bleiben im USD/CAD mit dem frühen amerikanischen Handel erhalten und so notiert das Paar am unteren Ende seiner Tagesrange, nach dem die US Daten veröffentlicht wurden. In der Mitte der 1,2800 muss ein leichter Tagesverlust verbucht werden, während die kanadischen Produktionsverkäufe im März mit 1,4 % über den Erwartungen lagen. Die starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...