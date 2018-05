Das Bürgergeld.-Konzept der FDP sei unfair und nicht finanzierbar, sagen die Kritiker. Stimmt nicht, sagt Karl-Heinz Paqué, Ökonom und Vize-Chef der Naumann-Stiftung. Es komme nur darauf an, es richtig umzusetzen.

WirtschaftsWoche: Herr Paqué, was stört Sie an Hartz IV?Karl-Heinz Paqué: Hartz IV war ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin daher auch nicht für die Abschaffung des Grundgedankens von Hartz IV. Ich kritisiere aber, dass momentan der Anreiz zur Aufnahme von Arbeit zu gering ist.

Woran liegt das?Wir haben es mit einem Konflikt von Steuer- und Sozialsystem zu tun, den man nie ganz lösen wird. Das Bundesverfassungsgericht legt ein Mindesteinkommen fest, das nicht unterschritten werden darf, und das ist richtig so. Dieses Niveau garantiert Hartz IV. Gleichzeitig ist es gerade bei einer größeren Bedarfsgemeinschaft jedoch schwierig, allein durch Erwerbsarbeit Unabhängigkeit von Sozialleistungen zu erreichen. Wer nun etwa in Teilzeitbeschäftigung etwas dazuverdient, darf von seinem Lohn nur wenig behalten, weil im Gegenzug die Hartz IV-Zahlungen drastisch gekürzt werden. Das zusammen genommen wirkt demotivierend auf die Betroffenen.

Ihre Alternative heißt liberales Bürgergeld. Ein Pauschalbetrag, der alle bisherigen Sozialleistungen ersetzt, neben Hartz IV etwa auch das Wohngeld. Was ist daran besser?Die Bündelung der verschiedenen sozialpolitischen Maßnahmen in einer staatlichen Leistung soll das System vereinfachen und die Arbeit der Verwaltung erleichtern. Noch entscheidender sind allerdings die Anreize, die geschaffen werden, arbeiten zu gehen. Das Bürgergeld soll Hinzuverdienstmöglichkeiten ...

