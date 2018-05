McDonalds (WKN:856958) gab diesen Monat beeindruckende Ergebnisse bekannt, die den Fast-Food-Titan in Bezug auf Umsatzwachstum und Rendite an der Spitze seiner Branche halten. Wie konnte das Unternehmen so hervorragende Ergebnisse erzielen? Während der Telefonkonferenz teilte die Unternehmensleitung wichtige Details über die Fortschritte bei der Neugestaltung von Geschäften, Menüverbesserungen und einem wachsenden Geschäftsergebnis mit. Hier sind die wichtigsten Höhepunkte. Hohes Wachstum "Wenn wir von einem Umsatzwachstum von 5,5 % auf flächenbereinigter Basis ausgehen, entspricht dies einem Wachstum von über 1 Mrd. US-Dollar für das gesamte Quartal. Jedes unserer operativen Segmente trug zu diesem Wachstum bei." COO Kevin Ozan Das Wachstum von ...

