- 86 % der befragten Frauen, die unter Lippenherpes leiden, fühlen sich unsicher und in ihrem Selbstbewusstsein eingeschränkt. 74 % vermeiden es sogar, sich während eines Ausbruchs in der Öffentlichkeit zu zeigen(1). - Mit einer neuen, nun rezeptfreien Wirkstoffkombination aus Aciclovir und Hydrocortison können Bläschen jetzt bereits bekämpft werden, bevor sie entstehen. - Im Gegensatz zu gängigen rezeptfreien Lippenherpes-Cremes kann mit Zovirax Duo nicht nur die Virenvermehrung gestoppt, sondern auch die daraus resultierende Entzündung bekämpft werden. - Sollten trotz frühzeitiger Anwendung sichtbare Symptome entstehen, kann die Heilungszeit mit Zovirax Duo verkürzt und die Größe von Bläschen und Kruste über den gesamten Verlauf hinweg signifikant verringert werden(2).



Ein Lippenherpes-Ausbruch schränkt das Leben der Betroffenen stark ein. Bei 86 % von ihnen leidet das Selbstwertgefühl durch die sichtbaren Bläschen und Krusten sehr stark, 74 % möchten sich am liebsten verstecken und die Öffentlichkeit meiden(1). Da unter anderem Stress oder Nervosität einen Ausbruch begünstigen können, bricht das Virus meist gerade in besonders ungünstigen Situationen aus3 - vor einem Bewerbungsgespräch oder sogar vor der eigenen Hochzeit. Kein Wunder also, dass 63 % der regelmäßig unter Lippenherpes leidenden Bräute sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als einen Ausbruch am Hochzeitstag. Neun von zehn Frauen würden in einem solchen Fall sogar ihre Hochzeitsfotos retuschieren lassen(1). Doch soweit muss es nicht kommen. Denn mit der ab sofort rezeptfreien Zovirax Duo Creme steht ihnen eine bislang einzigartige Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung, mit der sie den lästigen Bläschen nun sogar zuvorkommen können - und das überall und zu jeder Zeit.



Was passiert, wenn der Lippenherpes ausbricht?



Ein Großteil der Weltbevölkerung trägt das Lippenherpes-Virus in sich, ohne dies überhaupt zu bemerken. Bei 15 bis 40 % der Betroffenen bricht das Virus jedoch immer wieder aus. Dies kann durch bestimmte Faktoren, wie einen intensiven Aufenthalt in der Sonne, ein geschwächtes Immunsystem, Nervosität, Stress oder Ekel ausgelöst werden(3). Während eines Lippenherpes-Ausbruchs laufen verschiedene Prozesse im Körper ab. Was viele nicht wissen: Nicht das Virus ist für die lästigen Bläschen verantwortlich, sondern eine durch die Viren ausgelöste Entzündung. Denn während sich diese rapide in den Zellen der Lippen vermehren, kommt es im Rahmen der Immunreaktion des Körpers auf die angreifenden Viren zu einer Entzündung. Diese führt zu den typischen sichtbaren Symptomen: Bläschen, Rötung und Schwellung(4). Herkömmliche rezeptfreie Lippenherpes-Cremes können die Virenvermehrung stoppen, jedoch nicht die Entzündung gezielt bekämpfen. Zovirax Duo geht daher einen Schritt weiter: Mit der einzigartigen Wirkstoffkombination aus dem antiviralen Aciclovir und dem antientzündlichen Hydrocortison werden neben den Viren nun auch zeitgleich die Entzündung und die dadurch hervorgerufenen sichtbaren Symptome bekämpft.



Frühzeitig handeln und dem Lippenherpes den Kampf ansagen



Damit es gar nicht erst zu den gefürchteten Bläschen kommt, sollten Betroffene keine Zeit verlieren und umgehend handeln. Die meisten Lippenherpes-Geplagten bemerken einen anstehenden Ausbruch bereits, wenn die Haut kribbelt oder spannt. Zu diesem Zeitpunkt eingesetzt, kann Zovirax Duo die sichtbaren Symptome sogar noch verhindern. Damit kann ihnen auch die lang andauernde schmerzhafte Wunde durch die immer wieder einreißende Kruste erspart bleiben. Bildet sich trotz frühzeitiger Behandlung ein Bläschen, kann Zovirax Duo nicht nur helfen, die Heilungszeit zu verkürzen, sondern auch die Größe von Bläschen und Kruste über den gesamten Verlauf hinweg signifikant zu verringern(2).



Betroffene, die immer wieder unter einem Ausbruch leiden, kennen ihre persönlichen Auslöser meist sehr gut. Für sie heißt es: vorbereitet sein und Zovirax Duo immer griffbereit haben. Die praktische, 2 Gramm Tube passt in jede Tasche und kann überall mit hingenommen werden. Stets mit dem passenden Mittel zum Gegenangriff gewappnet, können sie dem Lippenherpes in jeder Situation den Kampf ansagen.



