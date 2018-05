Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Management der Deutschen Börse ist auf der Hauptversammlung mit einem blauen Auge davongekommen. Insbesondere Joachim Faber hat Grund zur Freude. Trotz heftiger Kritik an seiner Rolle bei der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) wurde er mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat wiedergewählt. 85,5 Prozent der Aktionäre entlasteten Faber. Damit steht seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden des Gremiums kaum etwas im Weg.

Nicht so viel Glück hatte Carsten Kengeter. Nur 26 Prozent der Aktionäre sprachen sich für eine Entlastung des Ex-Börsenchefs aus. Mehr als symbolischen Charakter hat dies allerdings nicht. Viel wichtiger für Kengeter sind die anhaltenden staatsanwaltlichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Der restliche Vorstand der Deutsche Börse wurde ebenso entlastet wie der gesamte Aufsichtsrat.

Ob Faber sein Mandat für die gesamte Amtsperiode von drei Jahren ausüben wird, ist unklar. Faber deutete an, sich vorzeitig aus dem Gremium zurückzuziehen. Er behalte sich vor, einen Übergang an der Aufsichtsratsspitze vorzubereiten, so Faber. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er allerdings nicht.

Alle von der Deutschen Börse für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Mitglieder wurden in das Gremium gewählt. Wegen der gestiegenen Mitarbeiterzahl wird der Aufsichtsrat künftig paritätisch besetzt sein, also je zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmer und der Anteilseigner. Der Aufsichtsrat umfasst zukünftig 16 Mitglieder statt wie bislang zwölf.

