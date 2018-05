NEW YORK (Dow Jones)--Gut behauptet gehen Dow-Jones & Co in den Mittwoch. Beobachter sprechen von einer Art Richtungssuche nach den Verlusten des Vortages, denen allerdings auch acht Tage mit Gewinnen vorausgingen. Ausgelöst wurde der Rücksetzer vom starken Anstieg der US-Renditen, wiederum initiiert durch starke Konjunkturdaten. Die US-Zehnjahresrendite verharrt mit aktuell 3,07 Prozent knapp unter den Hochs des Vortages.

Für Verunsicherung sorgt daneben die Nordkorea-Thematik angesichts der Nachricht aus Pjöngjang, wonach das Spitzentreffen im Juni zwischen Diktator Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump auf der Kippe stehen könnte. Gespräche mit Südkorea haben die Nordkoreaner bereits abgesagt aus Verärgerung über ein gemeinsames Militärmanöver des südlichen Nachbarn mit den USA. Bislang habe auf diese Entwicklung hin aber noch keine Flucht in sichere Häfen eingesetzt, sagt Marktanalyst Richard Perry von Hantec Markets.

Von Konjunkturseite kommt kein Störfeuer. Die Baubeginne sind im Mai zwar stärker gesunken als erwartet, dafür wurde der April-Anstieg deutlich nach oben revidiert. Am Vortag hatten Hausbauaktien trotz eines gestiegenen Hausmarktindexes deutlich verloren, weil der Anstieg der Holzpreise ihre Gewinne zu erodieren droht. Die Industrieproduktionsdaten für April sind derweil einen Tick besser ausgefallen als gedacht. Zudem wurden die März-Daten nach oben revidiert. Die Kapazitätsauslastung sank dagegen leicht.

Der Dow-Jones-Index liegt fast unverändert bei 24.714 Punkten, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes ziehen leicht an. Nicht eben positiv für US-Aktien wirkt der jüngste Anstieg des Dollarkurses. Der Euro ist phasenweise sogar deutlich unter 1,18 Dollar gerutscht, den niedrigsten Stand seit Dezember 2017. Allerdings setzen dem Euro aktuell vor allem "hausgemachte Faktoren" zu. So soll im Regierungsprogramm der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen 5-Sterne-Bewegung, die gerade über eine Regierungskoalition in Italien verhandeln, laut Medien unter anderem ein Verfahren für die Aufgabe des Euro in einzelnen Staaten sowie nach einem riesigen Schuldenerlass durch die Europäische Zentralbank (EZB) gefordert werden.

Macy's-Zahlen überzeugen

Unter den Einzelwerten geht es für Teva um fast 4 Prozent nach oben. Getrieben werden sie von der Nachricht, dass Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett unter anderem sein Investment in Teva ausgebaut hat im ersten Quartal, wie im Zuge einer Pflichtmitteilung an die Börse bekannt wurde. Macy's machen einen Satz um 7 Prozent nach oben, befeuert von klar besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen des Kaufhausbetreibers.

Boeing liegen wenig verändert im Markt und profitieren nicht davon, dass die Welthandelsorganisation (WTO) illegale Subventionen der EU für den Konkurrenten Airbus gerügt hat. Boeing begrüßte die Entscheidung der WTO. Die Vergeltungszölle könnten sich demnach auf 22 Milliarden US-Dollar belaufen - laut Boeing entspricht diese Summe den illegalen Subventionen an Airbus. Airbus erklärte dagegen, mit der Entscheidung habe die WTO "die Rechtmäßigkeit der Darlehenspartnerschaft zwischen Airbus und den europäischen Regierungen" bestätigt.

Ölpreise nach API-Daten leicht gedrückt

Die Ölpreise geben etwas nach, gedrückt von ungünstig ausgefallenen Lagerdaten des Branchenverbands API. Demnach sind die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche um 4,9 Millionen Barrel gestiegen. Gleichzeitig nahmen aber die Benzinvorräte um 3,4 Millionen ab. Für die Bekanntgabe der offiziellen Lagerdaten im späteren Tagesverlauf lautet die Prognose bei Öl auf einen kleinen Rückgang um 400.000 Barrel. US-Öl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 70,85 Dollar.

Der Goldpreis kann sich nach dem Rücksetzer am Dienstag nicht erholen. Weil das zinslos gehaltene Gold als Anlage gegenüber Anleihen zunehmend an Attraktivität verliert, fehlen derzeit die Käufer. Die Feinunze kostet 1.291 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.714,18 0,03 7,77 -0,02 S&P-500 2.714,04 0,10 2,59 1,51 Nasdaq-Comp. 7.361,41 0,13 9,78 6,63 Nasdaq-100 6.896,97 0,12 8,43 7,83 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,58 -0,4 2,58 137,9 5 Jahre 2,92 -0,5 2,92 99,1 7 Jahre 3,03 -1,0 3,04 78,2 10 Jahre 3,07 -0,8 3,08 62,2 30 Jahre 3,19 -1,5 3,20 12,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1800 -0,32% 1,1837 1,1864 -1,8% EUR/JPY 130,00 -0,48% 130,51 130,84 -3,9% EUR/CHF 1,1797 -0,46% 1,1833 1,1877 +0,7% EUR/GBP 0,8742 -0,26% 0,8757 1,1385 -1,7% USD/JPY 110,14 -0,18% 110,27 110,28 -2,2% GBP/USD 1,3500 -0,06% 1,3515 1,3506 -0,1% Bitcoin BTC/USD 8.293,30 -3,0% 8.251,57 8.555,17 -39,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,85 71,31 -0,6% -0,46 +18,0% Brent/ICE 77,87 78,43 -0,7% -0,56 +19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,66 1.290,60 +0,0% +0,06 -0,9% Silber (Spot) 16,28 16,27 +0,1% +0,01 -3,9% Platin (Spot) 892,20 896,75 -0,5% -4,55 -4,0% Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,2% -0,01 -8,5% ===

