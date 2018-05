Indonesien kommt nicht zur Ruhe: Beim dritten Anschlag innerhalb von vier Tagen starben am Mittwoch ein Polizist und drei Angreifer.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat auch für den dritten Anschlag in Indonesien innerhalb von vier Tagen die Verantwortung übernommen. Wie bei den von Familien mit Kindern verübten Anschlägen am Sonntag und Montag in Surabaya bekannte sie sich am Mittwoch ...

