Die robusten Gewinne des Dollars zwingen den EUR/USD in die Knie und so findet der Handel am neuen mehr Monatstief im Bereich von 1,1770/60 statt. EUR/USD leidet unter USD Käufen Das Paar intensivierte nun seine Abwärtsbewegung und so findet der Handel am neuen 2018 Tief von 1,1770/60 statt, wo wir das Paar zuletzt Mitte Dezember 2017 sahen. Der Greenback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...