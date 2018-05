Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta033/16.05.2018/16:00) - Hamburg, 16. Mai 2018 - Die Tyros AG (ISIN DE000A2AAB74 / WKN, A2AAB7), eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto- und Blockchain-Unternehmen, hat mit Joseph Bergeron den Vorstand erweitert und gestärkt. Nach der vereinbarten Erhöhung der Beteiligung an der NEXT GEN GIFTING INC. ("NGG") wurde der Gründer und CEO von NGG vom Aufsichtsrat als neues Vorstandsmitglied mit sofortiger Wirkung bestellt.



Joseph Bergeron ist Technologieexperte, der vor der Gründung von NGG Risikokapitalfirmen beraten und Venture Capital finanzierte Unternehmen in den USA geleitet hat. Seine Expertise dient der Tyros AG beim Erwerb und dem Management der aktuellen und künftigen Beteiligungen an Blockchain- und Kryptowährungs-Unternehmen.



Zu Beginn seiner Karriere war Joseph Bergeron Mitgründer von Peppercoin (spätere Übernahme durch First Data). Dort war Bergeron als Chief Technology Officer und zuständig für die Entwicklung sowie den Vertrieb von Klein- und Mikrozahlungsprozessen. Das Magazin Red Herring ehrte Peppercoin als eines der Top 100 Privatunternehmen und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) nominierte Bergeron für die Auszeichnung "die 100 bemerkenswertesten Technologie-Innovatoren unter 35 Jahren". Zudem war er als Berater für Unternehmen wie Whole Foods, Samsung, Yahoo und Ford sowie Startups aus den Bereichen Mobil-, Web- und Einzelhandelssysteme aus den Vereinigten Staaten, Europa und China tätig.



Joseph Bergeron war ebenfalls Gründungsmitglied der Computational Economics Group am Williams College, wo er einen Doppelabschlüss in Informatik und Wirtschaft erwarb.



Seit 2017 ist Joseph Bergeron CEO der NEXT GEN GIFTING INC., einem Unternehmen, dass sich auf die Bereitstellung von Kryptowährungen in Form von innovativen und verbraucherfreundlichen Geschenkkarten fokussiert hat und an dem die Tyros AG künftig mit 51 Prozent beteiligt sein wird.



Mit Joseph Bergeron als Mitglied des Vorstands soll künftig die Anzahl der Beteiligungen der Tyros AG im Ecosytem von Blockchain und Kryptowährungen deutlich steigen.



