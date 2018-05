Des Deutschen liebstes Kind ist ja bekanntlich das Auto. Immerhin hängt jeder sechste Arbeitsplatz hierzulande an der Automobilindustrie. Und deren Zukunft mit weltweiter Beliebtheit der Qualität made in Germany, ob das VW, Daimler, BMW oder Porsche ist, sieht rosig aus. Auch für den gerade beginnenden Transformationsprozess in Richtung Intelligentes Fahren und E-Mobility sind unsere Flaggschiffe bestens gerüstet. Davon profitiert natürlich auch die Zulieferbranche, allen voran die Technologiewerte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...