Nach einem kurzen Test des neuen 2018 Hoch über 93,60, notiert der US-Dollar-Index nun bei 93,45/40. US-Dollar durch US Renditen unterstützt Der Index konnte heute zum 3. Mal in Folge zulegen und zum neuen Mehrmonatshoch von 93,60/65 steigen. Die US 10-Jahres Rendite wird nur knapp unter dem jüngsten Mehrjahreshoch über 3,07 % gehandelt, was die Rallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...