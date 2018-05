Planegg (ots) - Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats der PartnerFonds AG, Hans-Dieter Wunderlich, hat am 24. April 2018 dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mitgeteilt, sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niederzulegen.



Hans-Dieter Wunderlich wird dem Aufsichtsrat der PartnerFonds AG weiterhin als Mitglied angehören. Der Aufsichtsrat wird bis auf Weiteres von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr. Heinrich Jakobs, geführt.



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist auf fünf Jahre gewählt. Die Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats endet mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2019.



Über die PartnerFonds AG



Die PartnerFonds AG investiert in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum und strebt Mehrheitsbeteiligungen an. Als Industrieholding investiert die PartnerFonds AG in industriell geprägte mittelständische Unternehmen, um diese langfristig zu halten und weiterzuentwickeln. Innerhalb dieser Wachstumsstrategie agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von mittelständischen Unternehmen mit erheblichen Synergieeffekten.



Weitere Informationen zum Unternehmen sind verfügbar unter: www.partnerfonds.ag



OTS: PartnerFonds AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126829 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126829.rss2



Pressekontakt: PartnerFonds AG Marc-Oliver Knobloch Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg/Martinsried Telefon: +49 (0)89 - 614 240 215 Fax: +49 (0)89 - 614 240 299 E-Mail: knobloch@partnerfonds.ag