PARIS (Dow Jones)--Der Ölkonzern Total erwägt vor dem Hintergrund des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran den Rückzug aus der Erschließung des Gasfeldes South Pars. Sollte Total keine Sonderfreigabe seitens der US-Regierung erhalten, werde Total die Mitarbeit an dem Projekt in Anbetracht möglicherweise drohender US-Sanktionen einstellen, kündigte der französische Konzern an.

Ursprünglich wollte sich Total mit Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an der Entwicklung von South Pars, einem der größten Gasfelder der Welt, beteiligen. Dem Konsortium gehören neben Total noch China National Petroleum Corporation (CNPC) und die iranische Petropars an. Das Projekt hat früheren Angaben zufolge ein Gesamtvolumen von 4,8 Milliarden Dollar. Bislang hat Total weniger als 47,5 Millionen Dollar in das Projekt investiert.

May 16, 2018 10:43 ET (14:43 GMT)

