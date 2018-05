Die RWTH Aachen gilt als die Talentschmiede für Ingenieure und Elektrotechniker. Wie die Universität es schafft, dass die Unternehmen zu den Studenten kommen und nicht andersherum.

Marco Stieneker zeigt auf eine grüne Plane mitten in der großen Halle. "Dort liegt ein Geheimprojekt", sagt er. Der Ingenieur erzählt von Windradturbinen-Tests und von Gleichstromnetzen. "Personen, die Ahnung von Elektrotechnik haben, können wir hier total beeindrucken", fügt er hinzu und grinst. Was sich unter der Plane in der 1000 Quadratmeter großen Versuchshalle befindet, verrät er nicht. Was er verrät ist, dass der Versuchsaufbau einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung von Gleichspannungsnetzen in Offshore-Windparks liefern wird.

Stieneker ist Ingenieur und promoviert an der RWTH Aachen. Eine Entscheidung, mit der er nicht allein ist. Mehr als 25.000 Studenten studieren an der Universität ein Fach der Ingenieurwissenschaften. Wer Karriere machen möchte, ist hier gut aufgehoben. Im Uni-Ranking der WirtschaftsWoche haben mehr als 500 Personaler die RWTH zur Nummer-Eins-Adresse für angehende Wirtschaftsingenieure gewählt. Beliebte Studenten-Städte wie Berlin und Hamburg folgen mit einigem Abstand.

Dass die Ingenieurschmiede ausgerechnet in Aachen ansässig ist, irritiert. Die Universität ist von den Hauptstädten der Branche weit entfernt. Nicht einmal eine gute ICE-Verbindung gibt es. Was also überzeugt die Personaler aus diversen Branchen so?Als "The Aachen Way" bezeichnet Anja Robert, was die Unternehmen anziehe. Robert leitet das "Career Center" der Universität und steht mit vielen Arbeitgebern in Kontakt. Was sich hinter dem Marketingsprech verbirgt, ist vergleichsweise schnell umrissen

Der Schlüssel zum Erfolg liege in einer soliden Ausbildung der Studenten in den Grundlagen und der Fähigkeit, über das Bestehende hinauszudenken. "Spricht man die Studenten auf die Mathematik-Module an, verdrehen manche die Augen", sagt Robert. Aber ohne eine solide Basis gehe es nicht. Entscheidend sei jedoch, dass es längst nicht bei der trockenen Theorie bleibe. Die Verzahnung von universitärer Forschung und Anbindung an die industrielle Praxis ist so eng wie an wenigen Universitäten sonst. Davon profitieren die Hochschule und ihre Absolventen.

Dass Marco Stieneker etwa an den Zukunftsfragen der Windenergie forschen darf, hat er der Praxisnähe der Ingenieurausbildung zu verdanken. Braucht ein Unternehmen eine Lösung für ein bestehendes Problem, kann es Forscher der RWTH beauftragen. Die Studenten werden in die Forschung mit einbezogen. Sie können sich als studentische Hilfskraft bewerben oder während ihrer Promotion Seite an Seite mit dem betreuenden Professor versuchen, Lösungen zu finden.

Wer erst einmal für ein Unternehmen geforscht hat, hat schnell ein Netzwerk von potenziellen Arbeitgebern aufgebaut: Hier eine Telefonnummer - da eine Visitenkarte - dort ein "melden Sie sich, wenn Sie Ihren Abschluss haben". Die Liste der Unternehmen ist lang. Seit mehr als zehn Jahren ist zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...