Von Januar bis März 2018 lag die Produktion in Deutschlands drittgrößter Branche demnach 6,7 % über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und 1,6 % über dem Vorquartal. Dabei spielte auch die große Nachfrage nach Chemikalien in der deutschen Industrie eine Rolle. Noch besser entwickelten sich allerdings die Exporte. Insbesondere in Europa, dem wichtigsten Auslandsmarkt der Branche, liefen die Geschäfte gut.

Neben der Produktion sind auch die Chemikalienpreise im ersten Quartal gestiegen: 1,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal ...

