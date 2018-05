Der EZB-Präsident hat in einer Rede über die zukünftige Rolle der Notenbank gesprochen - und dabei drei Probleme herausgearbeitet.

Mario Draghi gilt als einer der wichtigsten Akteure für die Finanzmärkte. Dennoch scheint der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Zweifel zu haben, ob ihn viele Leute verstehen. "Notenbanken gehören zu den am wenigsten verstandenen Institutionen auf der ganzen Welt", sagte er am Mittwoch auf einer Konferenz in Frankfurt - und zitierte damit den US-Ökonomen Alan Blinder. Dieser hatte gesagt, dass in den USA noch immer viele Menschen davon überzeugt wären, dass die Notenbank Federal Reserve ein staatliches Naturschutzgebiet sei für Bullen, Bären, Falken und Tauben.

Trotz solcher Irrtümer sind die Notenbanken nach der Finanzkrise sehr mächtig geworden. Die Europäische Zentralbank (EZB) beispielsweise hat nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...