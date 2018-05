Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht tiefer geschlossen. Die Anleger zeigten sich angesichts der Krisenherde und steigender Renditen auf US-Staatsanleihen eher vorsichtig. Ausserdem ist die Bilanzsaison beinahe abgeschlossen, womit Impulse ausblieben, die richtungsweisend sein könnten. Der SMI, der am Morgen noch ganz kurz die Marke von 9'000 Punkten überschritten hatte, dümpelte danach knapp darunter herum.

Auf die Kurse von Banken in ganz Europa drückten die Regierungsturbulenzen in Italien durch den Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen den euroskeptischen Parteien Fünf Sterne und Lega. In dem Dokument ist unter anderem von Szenarien zum Euro-Ausstieg und vom Schuldenerlass des Landes die Rede. Laut Sterne-Chef Luigi Di Maio wurde der Entwurf allerdings in wichtigen Punkten überarbeitet. Auch die wieder steigenden Renditen für US-Staatsanleihen drückten auf die Stimmung. "Der Zinsanstieg wird mehr und mehr zum Risiko", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Auch sollte das Thema Nordkorea nicht vorschnell abgehakt werden.

Der Swiss Market Index (SMI) büsste bis Börsenschluss 0,23 Prozent auf 8'973,88 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), indem der Einfluss der Schwergewichte begrenzt ist, verlor 0,37 Prozent auf 1'483,05 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29 Prozent auf 10'686,8 Punkte. ...

