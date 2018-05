Lausanne (awp) - Im Management von Alpiq kommt es wegen des Verkaufs eines Grossteils des Industriegeschäfts an das französische Unternehmen Bouygues zu Veränderungen. Im Anschluss an die Generalversammlung vom Mittwoch habe der Verwaltungsrat beschlossen, dass Industrial-Engineering-Chef Reinhold Frank per 1. Juni aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...