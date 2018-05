Zürich (ots) - Romeo Lacher, Präsident des

Finanzinfrastruktur-Dienstleisters SIX äussert sich erstmals im

Gespräch mit der «Handelszeitung» zum Verkauf der Zahlungssparte SIX

Payments an die französische Worldline für 2,75 Milliarden Franken.

Die Partnerschaft habe ein klares Ziel und das heisse Wachstum, sagt

Lacher: «Uns geht es nicht darum, Synergien zu erzielen, indem wir

einfach die Hälfte der Belegschaft entlassen.» Man habe keinen

Restrukturierungsfall verkauft. Jobgarantien für die 1300

Mitarbeitenden der SIX Payments hat der Präsident des

Finanzinfrastruktur-Dienstleisters von den Franzosen allerdings keine

erhalten. Worldline verspricht sich, durch die Akquisition Synergien

in der Höhe von 110 Millionen Euro schöpfen zu können.



«Natürlich gibt es bei einer Transaktion dieser Grösse an

einzelnen Orten Überlappungen. Das lässt sich kaum vermeiden», sagt

Lacher und betont gleichzeitig, man habe «ein klares Commitment, dass

unsere Leute übernommen werden». Worldline habe im letzten Jahr eine

Rekrutierungsoffensive über rund 1500 Stellen lanciert, die in den

nächsten zwei Jahren besetzt werden sollen.



Der Kaufpreis von 2,75 Milliarden Franken setzt sich aus einem

Aktienpaket an Worldline im Anteil von 27 Prozent und einer

Barkomponente von 338 Millionen Franken zusammen. Ob der Cash-Anteil

an die SIX-Aktionäre ausgeschüttet werde, sei noch nicht entschieden,

sagt Lacher: «Jetzt haben wir alles auf dem Tisch: Die Strategie, die

Dividendenpolitik und der Baranteil der Transaktion. Der

Verwaltungsrat kann nun die Ausschüttungsfrage sachlich diskutieren.»

Gleichzeitig betont der SIX-Präsident, dass man langfristig in

Wordline investiert bleiben wolle. «Wir werden in den nächsten Jahren

sicher nicht verkaufen wollen, denn wir glauben an den Wertzuwachs.

Es gibt in diesem Markt attraktive Dynamiken, da drängt sich ein

rascher Exit nicht auf», so der SIX-Präsident. Der elektronische

Zahlungsverkehr wachse mit rund 6 bis 10 Prozent pro Jahr.



