Zürich (ots) - Die Schweizer Ticket-App Fairtiq wird

voraussichtlich ab September in Österreich eingesetzt werden. «Mit

der Ausweitung in den österreichischen Verkehrsverbund Vorarlberg

wird Fairtiq erstmals mit der vollen Funktionalität auch im Ausland

einsetzbar sein», sagt Geschäftsführer Gian-Mattia Schucan zur

«Handelszeitung».



Fairtiq wurde 2016 gegründet und beschäftigt mittlerweile mehr als

zwei Dutzend Personen. Das Unternehmen hat eine App zum Reisen mit

dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz entwickelt. Das Programm

berechnet basierend auf GPS-Daten den günstigsten Preis für eine Bus-

oder Zugfahrt. Die App hat sich als nationale Lösung bei den SBB

durchgesetzt.



Der Einsatz in Österreich ist ein Novum. Bislang wurde die App

erst im Ausland getestet, nicht offiziell eingesetzt. Pilotversuche

fanden unter anderem in Deutschland und in den Niederlanden statt.



Der Geschäftsführer Gian-Mattia Schucan ist ein ehemaliger

SBB-Mitarbeiter. Der gelernte Physiker war bis 2013 Vertriebsleiter

beim Bundesbetrieb und machte sich anschliessend selbstständig. Die

Verkehrsbetriebe Freiburg und Luzern sowie die Rhätische Bahn waren

an der Entwicklung von Fairtiq beteiligt.



