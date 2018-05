Zürich (ots) - Die gastfreundlichsten Schweizer

Airbnb-Unterkunftsvermittler stammen aus dem Kanton Bern. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Wie

Auswertungen der US-amerikanischen Buchungsplattform zeigen, führen

drei Ortschaften aus dem Kanton Bern die Schweizer Hitliste an. Auf

den Spitzenplätzen rangieren Spiez, Grindelwald und Ringgenberg;

insgesamt sind es sechs Berner Destinationen in den Top Ten.



Für die Aussage zur Gastfreundschaft der Airbnb-Hosts stützte sich

die Firma, die mittlerweile in 191 Ländern präsent ist, auf die

Bewertungen der Kunden. Ausgewertet wurden die

Fünf-Sterne-Bewertungen von Gästen, die in den vergangenen zwölf

Monaten mit Airbnb reisten. Um Zufallstreffer zu vermeiden, wurden

dabei nur Städte und Orte mit mindestens 500 Reisen berücksichtigt.

Aktuell werden in der Schweiz über 30 000 Airbnb-Objekte vermittelt.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90