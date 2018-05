Zürich (ots) - Eric Olsen, Ex-Konzernchef von LafargeHolcim,

kritisiert den Verwaltungsrats-präsidenten Beat Hess im Zusammenhang

mit der internen Aufarbeitung der Syrien-Affäre. Verhörprotokolle der

französischen Ermittler, die der «Handelszeitung» vorliegen, zeigen,

wie es zwischen Hess und Olsen im Frühjahr 2017 zum Zerwürfnis kam.

Olsen wirft Hess insbesondere vor, bei der Untersuchung zu lange auf

den Lafarge-VR Gérard Lamarche gesetzt zu haben. «Ich war im Visier

von Beat Hess und Gérard Lamarche», wird Olsen in den Unterlagen

zitiert. Weitere Aussagen aus dem Verhör ergeben, dass sich Olsen vor

seinem Rücktritt an den Ägypter Nassef Sawiris wandte, von dem er

sich Fürsprache im VR von LafargeHolcim erhoffte. E-Mails von Beat

Hess an Olsen und den Verwaltungsrat zeigen ausserdem, wie sich der

Ex-Lafarge-Mann Olsen mit dem Gremium um Zugang zum

Untersuchungsdossier stritt. Die französischen Behörden ermitteln

gegen die französische Vorgängerfirma des Zementkonzerns und ihre

Verantwortlichen, die während des syrischen Konflikts eine Fabrik

betrieben und Geld an Terrorgruppen zahlten. LafargeHolcim will sich

zum Verfahren der Behörden in Paris nicht äussern. Firmensprecher

Beat Werder betont aber, dass die interne Untersuchung ergebnisoffen

und nicht gegen einzelne Personen gerichtet gewesen sei.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90