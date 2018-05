Zürich (ots) - Die Schweiz versucht auf politischer Ebene, die

«Roadmap für die Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen der

Schweiz und Iran» zu retten. Die Roadmap ist prägend für das gültige

Handelsabkommen zwischen der Schweiz und Iran, welches im März 2017

in Kraft trat. Eine nächste Gelegenheit für einen Austausch zur

Roadmap «wird sich im Rahmen der politischen Konsultationen in

Teheran im Juni ergeben», sagt Aussendepartements-Sprecher

Pierre-Alain Eltschinger zur «Handelszeitung». Dies, nachdem bis

spätestens 4. November dieses Jahres von den USA Sanktionen gegen die

Islamische Republik wieder eingesetzt werden und auch Schweizer

Firmen betreffen. Das Handelsabkommen zwischen der Schweiz und Iran

steht teilweise im Widerspruch zu den von den USA wieder eingesetzten

Sanktionen und ist bis anhin eine Referenz für Schweizer Unternehmen,

welche in und mit Iran Geschäfte machen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90