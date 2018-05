Deutsche Geheimdiensten sollen in den 90ern an dem Nervengift Nowitschok geforscht haben. Auch England und die USA sollen beteiligt gewesen sein.

Die Erkenntnisse über das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok stammen einem Medienbericht zufolge maßgeblich aus einer geheim gehaltenen Operation des Bundesnachrichtendienstes (BND). Der BND habe in den 90er Jahren über einen russischen Wissenschaftler eine Probe des Gifts beschafft, die in einem Labor in Schweden analysiert worden sei, berichteten die "Süddeutsche Zeitung", NDR, WDR und "Zeit" am Mittwoch.

Die Formel sei an das Bundesverteidigungsministerium und den BND übermittelt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...