In Bezug auf die Aktie der Deutschen Telekom steigt die Spannung - denn am Donnerstag = 17. Mai soll in Bonn die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens stattfinden. Die Tagesordnung ist wie üblich vorab veröffentlicht wurden, so ist laut Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividendenzahlung von 0,65 Euro je Aktie vorgesehen, worüber dann abgestimmt werden soll. Ganz interessant kann manchmal der Blick in die Gegenanträge sein. Auch diese finden sich auf der Internetseite ... (Peter Niedermeyer)

