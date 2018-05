Zürich (awp) - Die Vollgeld-Initiative erschwert die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und schadet der Schweizer Volkswirtschaft. Das sagte SNB-Präsident Thomas Jordan an einer Veranstaltung des Schweizer Forschungs- und Bildungsinstitut Swiss Finance Insitute (SFI) am Mittwoch in Zürich. Die Vollgeldinitiative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...