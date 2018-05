Die marktführenden Kapazitäten in Kombination mit dem dominierenden MICE-Marktanteil in Europa und der zunehmenden Annahme von Event-Technologie treiben das Wachstum des Unternehmens an

Cvent. Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der cloudbasierten Meeting-, Event-, Gastgewerbe- und Reisetechnologie, meldete heute Pläne zur Eröffnung des ersten Standorts in Deutschland. Dabei wird es sich um die dritte Niederlassung in Europa handeln. Der neue Standort wird die wachsende Nachfrage in der Region unterstützen sowie lokalisierten Support für aktuelle Cvent-Kunden bereitstellen. Dazu zählen: Adidas, SCHOTT AG, PROSKE Group, MERCK KG auf Aktian, Travel Industry Club und Lufthansa City Center International. Die Ankündigung unterstreicht die kontinuierliche Expansion von Cvent auf dem europäischen Markt.

"Europa dominiert mit einem Marktanteil von 42 %* die MICE-Branche und Großbritannien sowie Deutschland sind die größten Quellenmärkte für dieses Gruppengeschäft. Über unser Cvent Supplier Network konnten wir einen Anstieg bei Angebotsanfrage-(Request for Proposal, RFP)-Volumen um 23 im Vergleich zum Vorjahr in der Region EMEA verzeichnen, was unterstreicht, wie stark der europäische MICE-Markt ist", so David Chalmers, Senior Marketing Director, Cvent Europe. "Bei der Nachfrage nach Meeting- und Event-Technologie ist ein beträchtliches Wachstum zu verzeichnen, insbesondere in Deutschland, wo 31 %* der Geschäftsreisen auf Meetings und Veranstaltungen zurückzuführen sind. Die Digitalisierung ist der Schlüssel für das Branchenwachstum. Unsere Kunden in der Region erkennen zunehmend, dass sie Technologie nutzen müssen, um Kapitalrenditen für ihre Events zu erzielen, und neue Geschäftsgelegenheiten und Leads gewinnbringend nutzen müssen."

Was Kunden sagen:

"Der größte Vorteil der Verwendung von Cvent-Lösungen besteht darin, dass wir dadurch unser recht kleines Team entlasten und unseren Hauptfokus auf den Veranstaltungsplanungsprozess richten können", so David Willmes von der SCHOTT AG. "Verwaltungsaufgaben können mit der Software von Cvent in viel weniger Zeit ausgeführt oder gar ganz automatisiert werden."

"Als ich [die Cvent-Plattform] zum ersten Mal entdeckte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn man von einer völlig manuellen Vorgehensweise zu einem System wie diesem wechselt, ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht", sagte Sarah Byrne, Director bei Mosaic Events.

Im Frühjahr stellte Cvent seinen neuen europäischen Hauptsitz im Londoner Stadtteil Paddington vor. Der vorherige Cvent-Hauptsitz in Zentrallondon hatte nicht die nötige Kapazität, um mit dem Wachstum und der Expansion von Cvent in der Region Schritt zu halten.

"Es herrschen sehr aufregende Zeiten für das Unternehmen. Wir expandieren unseren Kundenstamm in Großbritannien und überall in Europa sehr schnell", meinte Cvent-Gründer und CEO Reggie Aggarwal. "Durch einen dritten europäischen Standort in Deutschland stellen wir sicher, dass wir die richtigen Leute vor Ort haben, um örtliche Unterstützung zu bieten und schnell auf den Bedarf unserer Kunden zu reagieren. Außerdem wird dadurch unsere Fähigkeit verbessert, Best-in-Class-Service zu bieten."

Die Ankündigung kommt nach jüngsten Nachrichten zum bisher stärksten Jahr für das Unternehmen, in dem international Tausende neuer Kunden gewonnen werden konnten. Weltweit arbeiten jetzt mehr als 3000 Beschäftigte für das Unternehmen. Cvent erwartet, bis Ende 2018 weitere 1000 Personen einzustellen, um dem zukünftigen Wachstum gerecht zu werden. Um den höheren Personalstamm zu unterstützen, wird Cvent die Bürofläche weltweit um mehr als 13.000 Quadratmeter vergrößern. Cvent plant auch die Eröffnung einer Niederlassung in Dubai später in diesem Jahr, um der wachsenden Nachfrage nach den Event- und Gastgewerbe-Cloud-Plattformen des Unternehmens im Mittleren Osten und in Afrika nachzukommen.

*Allied Market Research, Januar 2018

*Meeting- und Event-Barometer, 2017/2018

www.cvent.co.uk

Hinweise an Redaktionen

Über Cvent

Cvent, Inc. ist ein führendes cloudbasiertes Enterprise-Eventmanagement-Unternehmen mit rund 25.000 Kunden, 300.000 Benutzern und 3.000 Mitarbeitern weltweit. Cvent bietet Veranstaltungsplanern Softwarelösungen für Anwendungen wie Online-Eventregistrierung, Veranstaltungsortauswahl, Eventmanagement, mobile Apps für Events, E-Mail-Marketing und Internetumfragen. Cvent stellt Hoteliers eine integrierte Plattform zur Verfügung, die Hotels in die Lage versetzt, durch gezielte Werbung die Gruppengeschäftsnachfrage zu steigern und die Conversion-Rate mithilfe von proprietären Nachfragemanagement- und Business-Intelligence-Lösungen zu verbessern. Lösungen von Cvent optimieren die gesamte Eventmanagement-Wertschöpfungskette und haben es Kunden in aller Welt ermöglicht, Hunderttausende Meetings und Events zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter Cvent.com/UK oder verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter oder LinkedIn.

