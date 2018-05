Bei der Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") ist es noch gar nicht so lange her, dass es zwischenzeitlich so aussah, als könnte die Aktie im Bereich von 0,30 Euro eine Bodenbildung hinlegen. Noch im März sah es zwischenzeitlich so aus. Inzwischen wäre es vielleicht schon ein Erfolg, wenn die Aktie bis Freitag nicht unter die 10-Cent-Marke gefallen ist. Was am Freitag ist? Dann möchte sich Steinhoff laut eigenen Angaben in London mit diversen Gläubigern treffen. Nichts ... (Peter Niedermeyer)

