Nachdem die BMW Group für das erste Quartal vom "besten Absatzresultat für ein erstes Quartal" gesprochen hat, war natürlich interessant, wie sich die Absätze im ersten Monat des zweiten Quartals = April entwickelt haben. Dazu gab es inzwischen von BMW Angaben. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Und laut der BMW Group wurden im April exakt 194.889 Fahrzeuge ausgeliefert - was einem Plus von 1,2% entsprach. Seit Jahresbeginn soll das Plus bei 2,5% auf exakt 799.520 Einheiten ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...