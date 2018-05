Es ist jetzt ziemlich genau eine Woche her, seit Barkerville Gold Mines neue Bohrergebnisse von Island Mountain vorstellte. Auf den ersten Blick lasen sich diese nicht unbedingt schlecht und so nahmen einige Anleger die Meldungen zum Anlass, um die Aktie um fast zehn Prozent in die Höhe zu befördern. Wie die folgenden Tage zeigten, handelte es sich aber nur um ein kurzes Aufbäumen.

Den Großteil der Zugewinne hat das Papier bis heute wieder abgegeben und der Trend zeigt weiterhin deutlich ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...