Normalerweise sind Goldaktien nicht unbedingt für ihre Stabilität bekannt. Die Papiere können durch etliche Dinge durcheinandergewirbelt werden, seien es politische Gründe, der Goldpreis oder einfach nur schlechte Nachrichten. Die Aktie von Argonaut Gold zeigt sich aber über die letzten 12 Monate als erstaunlich stabil. Der Titel befindet sich in einem Seitwärtskanal, der mit 2,20 CAD bis 2,80 CAD zwar recht breit ausfällt, dafür aber so gut wie kein einziges Mal in den letzten Monaten verlassen ... (Robert Sasse)

