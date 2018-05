Seit Gold Corp. im Januar die West-Zone auf dem Projekt Copper King entdeckte, arbeitet das Unternehmen unermüdlich an der weiteren Entwicklung vor Ort. Schon in Kürze soll dafür ein Zwei-Phasen-Bohrprogramm starten, welches sich mit zunächst 10 Rückspülbohrungen über eine Länge von insgesamt 3.050 m erstrecken soll. Darüber hinaus ist damit geplant, noch weitere Entdeckungen zu erzielen. Zu diesem Zweck ist mit mehreren Testbohrungen an geophysikalischen Anomalien geplant, die im vergangenen ... (Robert Sasse)

