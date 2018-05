Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, seit Integra Gold durch Eldorado Gold übernommen wurde. Dem Börsenkurs von Eldorado konnte die Übernahme aber kaum helfen. Der befindet sich seit der Übernahme auf einem konstanten Sinkflug und verliert mit erschreckendem Tempo an Wert. Notierten die Anteile letztes Jahr um diese Zeit noch bei rund 3,40 USD, so blieben davon am Dienstag bei Handelsschluss nur noch 0,95 USD. Innerhalb von nur 12 Monaten hat der Titel also um fast 70 Prozent an Wert verloren.

Das ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...