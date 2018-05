Der Iran plant das erste ausländische Ölabkommen seit Trumps Abzug aus dem Nuklearabkommen. Das Land hofft auch, dass Großbritannien am Atomvertrag festhält.

Erstmals seit dem US-Rückzug aus dem Atomabkommen hat der Iran mit einem internationalen Konsortium die Ausbeutung eines Ölfeldes vereinbart. Der vorläufige Vertrag wurde in Teheran vom iranischen Energieunternehmen Nisoc mit der in London ansässigen Firma Pergas geschlossen, wie das Ölministerium der Islamischen Republik am Mittwoch mitteilte.

Anwesend sei auch der britische Botschafter Rob Macaire gewesen. Ölminister Bidschan Sanganeh äußerte demnach die Hoffnung, dass die britische Regierung an dem Atomabkommen festhält. "Die Finanzierung wird nicht von einem US-amerikanischen Unternehmen oder einem in den USA ansässigen Unternehmen kommen," sagte Clint Elgar, Chief Executive ...

