"Badische Neueste Nachrichten" zu Gabriel zu Siemens:

"Obwohl Gabriel erst 2019 offiziell die Seiten wechseln wird, betreibt er mit seinem Vorgehen wahrlich keine Werbung für Vertrauen in eine unabhängige Politik. Auch weil gerade er einer war, der gerne gegen gierige Manager austeilte. Nun schließt er sich, nur wenige Wochen aus dem Amt, schon einmal verbal der anderen Seite an. Was Gabriel im neuen Unternehmen überhaupt tun soll, ist unklar. Einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund besitzt er nicht. Als klassische Kontrolleure gibt es sicher geeignetere Kandidaten. Es geht, wie so häufig bei solchen Personalentscheidungen, vor allem um die guten Kontakte. Deshalb dürfte Gabriels Seitenwechsel lange nicht der letzte Sprung aus der Politik in die Wirtschaft sein."/ra/DP/he

AXC0003 2018-05-17/05:35