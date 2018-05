"Neue Osnabrücker Zeitung' zum Bundestag:

"Überraschungen gab es in der Generaldebatte keine, wohl aber die Bestätigung bisheriger Eindrücke. AfD-Eröffnungsrednerin Alice Weidel provozierte wie gewohnt und unternahm dies sicherlich in kalkulierter Erwartung der später prompt auch folgenden Empörung. Inhaltlich bemerkenswerter war der pointierte und weiterführende Beitrag ihrer später sprechenden, weitgehend unbekannten Fraktionskollegin Joana Cotar zur Digitalpolitik. Die FDP verlangte, auch das so weit erwartbar, eine Entlastung der Bürger und flehte nach staatlicher Führung. SPD und Grüne fielen nicht weiter auf, außer vielleicht dadurch, dass sich die Sozialdemokraten offenkundig nach wie vor nicht recht entschieden haben, ob sie einen Teil der Regierung bilden oder der Opposition."/ra/DP/he

