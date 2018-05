"Kölner Stadt-Anzeiger" zu USA/Nordkorea:

"Ohne erkennbare Strategie und Interesse an den zahlreichen Fallstricken der Materie hat Trump einen positiven Ausgang des Treffens mit Kim Jong Un schon in seine öffentlichen Erfolgsbilanzen eingepreist. Am Beispiel Nordkoreas, brüstete er sich, werde er den Versagern des Iran-Deals vorführen, wie man einen Paria mit atomaren Ambitionen durch äußerste Härte und geschickte Verhandlungsführung zur Räson bringe. Unverhohlen kokettierte der Narzisst schon mit dem Friedensnobelpreis an seiner Brust. Die Karten des US-Präsidenten liegen damit für jeden sichtbar auf dem Tisch. Nun trumpft der nordkoreanische Machthaber auf: Bei einer Absage des Gipfels hat er wenig zu verlieren. Trump könnte bei Twitter zwar "Feuer und Wut" vom Stapel lassen. Aber er stünde als eitler Maulheld da."/ra/DP/he

