In Deutschland scheint der Thermomix seine beste Zeit hinter sich zu haben. Hersteller Vorwerk setzt nun auf Märkte in Übersee. Doch bislang stockt die Expansion.

Xia drückt den Ausknopf und kratzt mit zwei Stäbchen den Blattspinat aus dem Mixer. Dann schiebt sie Schweinefleisch in die Maschine, um es auf mittlerer Stufe mit Sojasoße und Salz zu garen, die Vorsuppe hat sie längst zubereitet mit dieser phänomenalen Küchenmaschine made in Germany: "Deutsche Qualität ist die beste!"

Xia ist Frontfrau der Thermomix-Show in einem Einkaufszentrum von Shanghai. Neugierig blicken potenzielle Kunden auf das etwas klobige Wundergerät, das mahlen, häckseln, kneten, rühren, garen - und ihnen womöglich das Kochen ersparen kann. "In Deutschland verfügt jeder dritte Haushalt über einen Thermomix", sagt die Mittdreißigerin. Als sei das ein Verkaufsargument.

Tatsächlich weist Xias Einsatz darauf hin, dass das 1200 Euro teure Küchenwunder in Deutschland seine beste Zeit hinter sich zu haben scheint. Der Thermomix ist zwischen Kiel und Berchtesgaden das Partygespräch von gestern. Der Hype um das Top-Modell TM5 mit seinem Touchscreen und der elektronischen Kochanleitung vorbei. Und der Heimatmarkt, nun ja: gesättigt. Hersteller Vorwerk benötigt daher dringend Verkäuferinnen wie Xia, um sich neue Wachstumsmärkte zu erschließen.

Das Ende des kultartigen Booms in Deutschland, der Einsturz des Thermomix-Universums mit seinen Rezepten, Büchern und Zeitschriften begann, als Discounter wie Aldi und Lidl von 2016 an ähnliche Küchengeräte in Umlauf brachten. Im Geschäftsjahr 2017 brach der Thermomix-Umsatz um 13 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro ein - und damit sogar stärker als zwischenzeitlich prognostiziert. Der Rückgang trifft Vorwerk hart. Der Thermomix ist das wichtigste Standbein des Unternehmens. Die Wuppertaler verdienen damit deutlich mehr Geld als mit dem Staubsaugerklassiker Kobold. Vorwerk-Chef Reiner Strecker, der persönlich haftende Gesellschafter, hofft nun auf eine "Weltneuheit". Am vergangenen Mittwoch stellte er eine Teemaschine vor: Nutzer sollen Teesorten individuell zubereiten können - eine App soll dabei helfen. Ob der Teebereiter einmal so viel Einkaufsbegeisterung entfacht wie einst der Thermomix, bleibt abzuwarten. Bei ihrem bisherigen Spitzenprodukt wollen die Wuppertaler den Umsatzschwund nun abfedern, indem sie den Thermomix nach Übersee exportieren, vor allem in die USA und nach China.

Vorwerk sieht sich auf einem gutem Weg. Der Start in den USA sei "gelungen, die Gesellschaft wächst deutlich und liegt im Bereich der Planungen", heißt es. Auch in China laufe alles zur Zufriedenheit, das Unternehmen spricht gar von einem ...

