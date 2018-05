Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Sie lauern jetzt wieder im hohen Gras, Gebüsch, Wald und Unterholz. Zecken sind nicht nur lästig sondern auch gefährlich. Max Zimmermann weiß mehr:



Sprecher:



Obwohl eine Zecke so winzig ist, kann ein Zeckenstich schlimme Krankheiten zur Folge haben, wie Hirnhautentzündung, bleibende Lähmungen oder Bewusstseinsstörungen. Wir haben Chefredakteurin Stefanie Becker vom Apothekenmagazin "Baby und Familie" gefragt, warum man sich nicht einfach impfen lassen kann:



O-Ton Stefanie Becker: 16 Sekunden



"Zecken übertragen zwei verschiedene Krankheiten: Die Frühsommermeningoenzephalitis, kurz FSME und die Borreliose. Gegen FSME kann man sich vorbeugend impfen lassen, gegen Borreliose gibt es dagegen keine Schutzimpfung."



Sprecher:



Darum müssen wir uns alle wirksam vor Zeckenstichen schützen, und das beginnt schon bei der Kleidung:



O-Ton Stefanie Becker:



24 Sekunden "Auch wenn es warm draußen ist, sollte man langärmelige Shirts und lange Hosen tragen und die Hosenbeine am besten in die Strümpfe stecken. Der Stich und das Blutsaugen der Zecke, die sind nicht schmerzhaft, und so bemerkt man den Zeckenstich nicht gleich. Und deshalb ist es wichtig, dass man zuhause sofort die Haut am ganzen Körper nach Zecken absucht, und dazu gehören auch die Hautfalten und die Gelenkbeugen."



Sprecher:



Trotz aller Vorsichtmaßnahmen kann man gestochen werden und muss dann unbedingt handeln:



O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden



"Man sollte die Zecke schleunigst entfernen, aber nicht hektisch, sondern mit einer ganz speziellen Pinzette und danach die Stichstelle desinfizieren. Man sollte die Einstichstelle markieren und einige Tage beobachten. Bildet sich eine Rötung oder ein roter Kreis, dann bitte umgehend den Arzt aufsuchen."



Abmoderationsvorschlag: Denn eine ringförmige oder wandernde Rötung kann eine Borreliose-Infektion sein, die schnell behandelt werden muss, schreibt "Baby und Familie".



