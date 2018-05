Ob Lebensmittel, Kleidung oder Technik - in Deutschland streiten zahlreiche Händler um die Beliebtheit bei den Kunden. Ein aktuelles Ranking zeigt, dass dieser Wettkampf so intensiv ist wie nie zuvor.

Der Wettbewerb im deutschen Einzelhandel wird immer enger. Das zeigt der aktuelle "Einzelhandel-Index" der Unternehmensberatung OC&C, der der WirtschaftsWoche vor Erscheinen vorlag. Für die Auswertungen haben die Handelsexperten rund 50.000 Verbraucher weltweit zu Kategorien wie Qualität, Service, Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis von Handelsunternehmen befragt.

Das Urteil für den deutschen Markt fällt eindeutig aus: "Der Kampf um die Vorherrschaft wird hart geführt und noch nie war der Abstand zwischen den besten zehn Einzelhändlern in den Kundenbewertungen so gering", heißt es in der Untersuchung.

Der beliebteste Händler in Deutschland war im vergangenen Jahr dm - der Konzern verdrängt damit Amazon vom Spitzenplatz. Bereits seit Einführung des Einzelhandel-Index im Jahr 2010 liefert sich die Drogeriemarktkette mit dem Onlinehändler einen stetigen Kampf um den ersten Platz im Ranking. Jeweils vier Mal stand entweder dm oder Amazon an der Spitze (siehe Infokasten).

Den ersten Platz erhält dm vor allem aus einem Grund: Keinem anderen Händler vertrauen die deutschen Kunden mehr. Amazon hingegen verliert im Vergleich zum Vorjahr in diesem Bereich an Punkten. Daran kann auch das riesige Sortiment, das die Kunden in der Befragung an dem Online-Händler besonders schätzen, nichts ändern.

Hinter dm und Amazon liegt mit Rossmann die zweite Drogeriemarktkette unter den Top 3. Für Christoph Treiber, ...

