Thalwil / Zürich - Das Alusammeln liegt im Trend. Gross und Klein wissen, dass in einer leeren Aludose wertvolle Rohstoffe stecken und deshalb recycelt werden soll. Jährlich gehen in der Schweiz über 11'000 Tonnen leere Aluverpackungen (Dosen, Schalen, Tuben) in die Wiederverwertung oder rund 1,3 Kilo pro Einwohner. Eifrige Sammler von leeren Aludosen erhalten als Dank für ihren Einsatz von IGORA pro Kilo gesammelter Dosen CHF 1.30 bezahlt, das sogenannte Cash for Cans. Diese Geste wird sehr geschätzt und sozial denkende Alusammler haben die Möglichkeit, das Geld aus gesammelten Aludosen vollumfänglich an Pro Infirmis zu spenden, in den Fonds "Spenden über Dosengeld - Gemeinsam für behinderte Kinder". 2017 gingen über gesammelte Aludosen um die CHF 18'000 an Pro Infirmis.

Die ...

