Die amerikanische Stock Yards Bancorp Inc. (ISIN: US8610251048, NASDAQ: SYBT) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar zahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,92 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 39,05 US-Dollar (Stand: 16. Mai 2018) 2,36 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 2. Juli 2018 (Record date: 18. Juni 2018). Stock Yards Bancorp mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...