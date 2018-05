Unter den Straßen Manhattans bunkert die Federal Reserve für Kunden aus aller Welt deren Goldreserven. Auch für Deutschland - obwohl die Bundesbank einen Teil des Goldes heimgeholt hat. Ein Besuch.

Fünf Stockwerke geht es mit dem Fahrstuhl in die Tiefe. Wir sind 24 Meter unter den Straßen Manhattans und 15 Meter unter Normalnull. Hinter einer schweren silbernen Tür liegt ein langer Gang aus Naturfels und Stahlbeton, mit Videokameras in den Ecken und einer für Außenstehende unüberwindbaren Panzertür an dessen Ende. Denn sie ist mehr als 90 Tonnen schwer und in eine 140 Tonnen schwere Türfassung eingearbeitet.

Um in den Lagerraum des Goldes zu kommen, müssen die Türen per Code geöffnet werden. Es gibt drei Schlösser und Zahlenkombinationen. Laut der New Yorker Fed gibt es keine einzige Person, die alle drei Codes kennt. So braucht es immer mindestens drei Menschen, um in den Tresorraum zu gelangen. Und auch wenn die richtige Zahlenkombinationen eingegeben werden, und sich der Stahlzylinder in Bewegung setzt, löst das Sicherheitssystem stillen Alarm aus. So kann das Sicherheitspersonal überprüfen, ob es sich um einen autorisierten Zugriff ...

